Tuttosport - Juve su Gigio: ma bisogna cedere Szczesny e approdare Champions

Ci sono due premesse da soddisfare perché la Juventus possa puntare su Donnarumma. La prima, come riporta Tuttosport, è l’arrivo di un’offerta da almeno 20 milioni per Szczesny, che ha mercato in Premier. La seconda è che la squadra bianconera si qualifichi alla prossima Champions League. Portare Gigio alla Juve costerebbe molto caro, tra ingaggio del portiere e commissione a Mino Raiola (si parla di una somma in doppia cifra).