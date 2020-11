Tuttosport - Juventus, forte interesse per Calhanoglu: possibile affondo già a gennaio

La questione del rinnovo di Hakan Calhanoglu è piuttosto complicata e più passa il tempo e più aumenta il pessimismo di arrivare ad un accordo tra le parti. Ad osservare la situazione ci sono diversi club, tra cui anche la Juventus che è fortemente interessata al turco del Milan: secondo Tuttosport, i bianconeri potrebbe provare l'affondo già a gennaio oppure provare a bloccarlo per prenderlo poi in estate a parametro zero.