Tuttosport - Kalulu, gol e buona prestazione: il francese potrebbe rimanere in prima squadra

Nell'amichevole con il Monza di sabato, che ha visto trionfare il Milan per 4-1, si sono messi in mostra diversi giovani rossoneri tra cui Pierre Kalulu. Il francese, arrivato in estate dal Lione a parametro zero, ha messo in mostra le sue qualità nella seconda frazione di gioco. Arrivato su segnalazione di Moncada, il cammino del francese nel Milan inizialmente prevedeva una spola tra la prima squadra e la Primavera ma ora potrebbe esserci una novità. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, considerati i tempi di recupero di Conti e la possibile uscita di Calabria, Kalulu potrebbe rimanere in prima squadra e mettersi a disposizione di Stefano Pioli.