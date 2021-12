Tuttosport - Kessie-Milan, la distanza resta ampia: l'ivoriano sogna la Premier

Non ci sono novità nella trattativa per il rinnovo di Kessie. Come riporta Tuttosport, permane la distanza tra quanto ha proposto il Milan (quinquennale con ingaggio a salire fino a raggiungere i 6.5 milioni netti) e la richiesta del centrocampista (stipendio da 8-9 milioni all’anno). Sono cifre importanti, che l'ivoriano, probabilmente, pensa di poter andare a guadagnare altrove. Magari in Premier League, campionato che lo ha sempre affascinato. Il Tottenham di Conte sta osservando la situazione. Anche il Manchester United, in più di un’occasione, ha avuto dei sondaggi con George Atangana, ma senza mai affondare il colpo.