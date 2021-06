Tuttosport: "Kessie, ora o mai più. Rischio Donnarumma bis"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Kessie, ora o mai più. Rischio Donnarumma bis". Il centrocampista ivoriano è in scadenza nel 2022 e in via Aldo Rossi vogliono evitare che si ripeta la vicenda Gigio Donnarumma, cioè il giocatore che inizi la stagione con un solo anno di contratto. L'ultimo contatto che il Diavolo ha già avuto con l'agente di Kessie risale a marzo.