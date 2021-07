L'Eintracht Francoforte è pronto a un rilancio per Hauge. Come riporta Tuttosport, la prima offerta formalizzato dal club tedesco (8 milioni di euro) è stata bocciata dal Milan, che vuole 12 milioni per il cartellino dell'ex Bodo Glimt. Anche il Wolfsburg è interessato al giovane esterno norvegese.