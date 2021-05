Tuttosport - L'offerta dell'Al Duhail fa vacillare Calhanoglu

"Sirene qatariote per Calhanoglu", titola questa mattina il quotidiano Tuttosport. Il trequartista turco ha ricevuto un’offerta ricchissima da parte dell’Al Duhail: triennale da 8 milioni netti all’anno più un bonus alla firma sempre di 8 milioni. Un’operazione da 32 milioni complessivi che ha fatto vacillare il giocatore, le cui richieste non sono ancora state soddisfatte dal Milan, che, dal canto suo, non ha intenzione di aumentare la proposta già presentata settimane fa.