Tuttosport, le parole di Bentancur in apertura: "Col Milan si deciderà in mezzo"

MilanNews.it

Mancano ancora circa tre mesi agli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham ma già alcuni protagonisti esprimono il loro parere. Come nel caso del centrocampista degli Spurs, ex Juventus, Rodrigo Bentancur che oggi è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di Tuttosport e che è stato inserito in taglio alto, in prima pagina. Nell'apertuta compare anche una battuta sulla sfida ai rossoneri del prossimo febbraio: "La sfida di Champions con il Milan si deciderà nel mezzo".