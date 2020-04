Tuttosport - Leader Romagnoli: Milan pronto a gratificarlo economicamente

Alessio Romagnoli è il perno della difesa del Milan. E il club si augura che possa esserlo ancora per tante stagioni. Come evidenzia Tuttosport, nessun altro difensore rossonero fa la differenza come il capitano, che resta l’unico elemento di un certo spessore. I vertici di via Aldo Rossi sanno di non potersi permettere un’altra partenza eccellente (dopo quelle probabili di Donnarumma e Ibrahimovic) e sanno anche che l’unica speranza di trattenere Romagnoli passa attraverso un rinnovo del contratto. Due anni fa il Milan gli consegnò la fascia da capitano e adesso non avrebbe problemi a gratificarlo anche economicamente per certificare ancor di più la sua posizione di leader.