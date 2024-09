Tuttosport: "Leao, buio totale. Neanche in patria riesce a incidere"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Leao, buio totale. Neanche in patria riesce a incidere". L'inizio di stagione di Rafael Leao è stato piuttosto difficoltoso con il Milan, ma non è che in nazionale le cose stia andando tanto meglio: nell'ultimo match del Portogallo contro la Croazia, infatti, il numero 10 rossonero è partito titolare, ma è stato sostiuito all'intervallo dal ct Martinez.

La prestazione opaca contro i croati ha portato a Leao voti negativi nelle pagelle dei giornali, come il 5 di A Bola: "Troppo intermittente. Il tocco di tallone con cui ha isolato Ronaldo al 22' è stato il migliore che ha lasciato nella partita.

È uscito all'intervallo e ha lasciato tutti a sospirare per saperne di più. Ha una chiara mancanza di fiducia".