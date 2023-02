Tuttosport: "Leao, convitato di pietra. La scelta di Pioli fa rumore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport titola così stamattina sul Milan: "Leao, convitato di pietra. La scelta di Pioli fa rumore". Per la seconda volta di fila, il portoghese è partita dalla panchina ieri sera nel derby contro l'Inter. Rispetto alla sfida contro il Sassuolo, stavolta l'ex Lille è entrato in campo nella ripresa con più voglia, ma non è bastato per dare la scossa giusta alla sua squadra rossonera.