Tuttosport: "Leao: occasione Real. Ma Fonseca lo punge"

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul Milan ed in particolare sul numero 10: "Leao: occasione Real. Ma Fonseca lo punge". Domani i rossoneri saranno impegnati nella quarta giornata di Champions League in casa del Real Madrid e Rafael Leao potrebbe tornare finalmente titolare dopo le ultime due panchine di fila in campionato contro Napoli e Monza.

Dopo le trasferta contro i brianzoli, Paulo Fonseca ha rilasciato queste parole sull'attaccante portoghese che hanno fatto parecchio rumore: "Non c’è un caso Leao, Rafa è un calciatore che, per una scelta dell'allenatore, ha cominciato in panchina come con Loftus-Cheek e Musah. Leao ha uno status diverso di Musah? Non per me: lo status non gioca, non va in campo. Per me Leao è come Musah, io scelgo in funzione di ciò che ha bisogno la squadra".