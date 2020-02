Tuttosport: "Lukaku-Ibra, un derby da giganti"

È già partito il conto alla rovescia in vista del big match tra Inter e Milan. "Lukaku-Ibra, un derby da giganti", titola questa mattina Tuttosport, soffermandosi sui attaccanti. "Con Alexis una coppia meraviglia", scrive il quotidiano sportivo parlando del feeling tra il belga e Sanchez, che domenica dovrebbe prendere il posto dello squalificato Lautaro Martinez. Per quanto riguarda Ibra, invece, Tuttosport sottolinea come "la sua presenza sia indispensabile per la squadra".