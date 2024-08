Tuttosport: "Mai più senza! La gente del Milan è già InnaMorata"

vedi letture

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Mai più senza! La gente del Milan è già InnaMorata". L'ingresso in campo dello spagnolo è stato decisivo per rimontare il Torino sabato sera a San Siro. Già dalla prossima partita, il numero 7 milanista sarà titolare al centro dell'attacco del Diavolo.

A fine partita, Morata ha anche parlato da leader: "Bisogna fare un passo in più mentalmente. Bisogna faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta. Da domani ci metteremo a farlo tutti insieme”.