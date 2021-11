Tuttosport - Maignan brucia le tappe: vuole esserci col Sassuolo

Maignan sta accorciando sensibilmente i tempi di recupero. Come riporta Tuttosport, il portiere rossonero è segnalato come molto carico: il polso sinistro, operato lo scorso 13 ottobre, non gli dà più noie ed è stato dichiarato clinicamente guarito. Se fosse per lui - scrive il quotidiano torinese - giocherebbe già domenica contro il Sassuolo, ma la situazione verrà monitorata giorno per giorno. Di certo c’è che le dieci settimane indicate dopo l’operazione sono state annullate dai miglioramenti spaventosi che Maignan ha fatto durante la fase riabilitativa.