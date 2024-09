Tuttosport: "Maignan, controlli ok. Può esserci con l'Inter"

"Maignan, controlli ok. Può esserci con l'Inter": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il portiere francese, costretto al cambio contro il Liverpool durante il secondo tempo dopo un duro scontro con Tomori, si è sottoposto nella giornata di ieri ad alcuni esami di controllo che hanno escluso lesioni muscolari o tendinee. Le sue condizioni verranno valutate in questi giorni dallo staff medico rossonero, ma la sua presenza domenica nel derby tra i pali della porta del Diavolo non dovrebbe essere in dubbio.

Durante il match contro il Liverpool, anche Davide Calabria ha lasciato il terreno di gioco di San Siro nella ripresa zoppicante, ma pure per lui non ci sono problemi particolari: il capitano milanista non ha riportato nulla e sarà regolarmente a disposizione di Fonseca per la sfida contro l'Inter in programma domenica sera alle 20.45.