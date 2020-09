Tuttosport - Maldini, la dinastia rossonera ora pesa meno

L'edizione odierna di Tuttosport celebra la dinastia Maldini e, in particolare il giovane Daniel che, nell'amichevole con il Monza, ha mostrato al popolo rossonero le sue qualità. Il classe 2001, in particolare, è solo l'ultimo protagonista di una famiglia che ha legato il suo nome a stretto giro con quello del Milan. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, infatti, Daniel è la terza generazione della stirpe triestina che ha contribuito a rendere grande, in Italia e nel mondo, il club rossonero. Un dato, in particolare, sottolinea il trait d'union tra i Maldini e il Milan: in 39 delle ultime 67 stagioni c'è stato un mebro della famiglia citata nella prima squadra rossonera: 25 volte con Paolo, 12 con Cesare e per ora 2 con Daniel. Le presenze complessive, invece, sono 1316: 902 di Paolo, 412 di Cesare e le 2 di Daniel.