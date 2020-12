Tuttosport - Mercato Milan: i profili seguiti per il centrocampo

Come riporta Tuttosport, il Milan sta seguendo diversi profili per il centrocampo. In Francia, ad esempio, sono monitorate le situazioni di Soumaré del Lille e Kouadio Koné del Tolosa. Quest’ultimo è seguito da tempo dagli scout rossoneri e ci sono già stati dei contatti con il suo entourage. Rimane da capire se l’operazione verrà imbastita a gennaio o se, invece, il Milan si stia portando avanti per l’estate. Un altro profilo che è stato accostato ai rossoneri è quello di Riqui Puig del Barcellona, sempre con l’ipotesi del prestito.