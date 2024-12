Tuttosport - Mercato Milan, tre nomi per gennaio per il centrocampo: Frendrup, Belahyane e Cardoso

In attesa di capire quando e come rientrerà Ismael Bennacer dal grave infortunio al gemello mediale del polpaccio destro di inizio settembre (è stato anche operato), in via Aldo Rossi stanno tenendo d'occhio alcuni potenziali obiettivi per il mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo del Milan dove al momento la coperta è un po' corta.

Secondo Tuttosport, sono tre i nomi che stanno valutando con attenzione i dirigenti milanisti: Frendrup del Genoa, Belahyane del Verona, sul quale restano forti anche Napoli e Lazio, e l’americano Johnny Cardoso del Betis, per il quale si potrebbe sfruttare il passaporto comunitario già in possesso del giocatore.