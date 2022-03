Tuttosport: "Messias in bilico: due mesi per definire il futuro rossonero"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Messias in bilico: due mesi per definire il futuro rossonero": titola così questa mattina Tuttosport in merito al destino del brasiliano, arrivato la scorsa estate a Milanello in prestito oneorso (2,6 milioni di euro) con diritto di riscatto dal Crotone. L'attaccante esterno del Milan deve giocare un grande finale di stagione per essere preso a titolo definitivo dal Diavolo (servono 5,6 milioni per riscattarlo).