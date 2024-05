Tuttosport - Milan, a breve contatti con Calabria per il rinnovo. E sul futuro di Florenzi...

vedi letture

Il Milan dovrà affrontare presto il discorso rinnovi. Tra coloro che sono in scadenza nel 2025 ci sono i due terzini destri di ruolo attualmente in rosa, vale a dire Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Come riferisce Tuttosport, nelle prossime settimane sono attesi contatti con il capitano rossonero e il suo entourage per provare ad arrivare ad un accordo, mentre sarà valutato in corso d’opera il prolungamento dell'ex Roma.

In via Aldo Rossi si cerca comunque un nuovo terzino destro per la prossima stagione. I nomi che vengono accostati con maggiore insistenza al Milan in questo momento sono soprattutto due: Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos, il quale potrebbe ritrovare a Milanello Paulo Fonseca, che quest'anno lo ha allenato al Lille.