Tuttosport: "Milan, a gennaio può tornare Caldara. Bremer obiettivo per l'estate"

"Milan, a gennaio può tornare Caldara. Bremer obiettivo per l'estate" scrive Tuttosport. I rossoneri potrebbero tornare sul mercato a gennaio a causa dell'infortunio occorso a Kjaer. La prima soluzione ipotizzabile, che non comporterebbe esborso economico ma andrebbe trovata una soluzione con il Venezia, è Caldara (è in Laguna in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni). Per l'estate invece il primo nome è quello di Bremer, brasiliano che sta facendo bene al Torino: una situazione slegata da Pobega.