Tuttosport - Milan, allarme rientrato per Diaz: a Bergamo ci sarà

Allarme rientrato per Brahim Diaz che domenica sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match in casa dell'Atalanta: come spiega Tuttosport, il giovane trequartista spagnolo era uscito malconcio dalla sfida contro l'Atletico Madrid, ma grazie a un po' di riposo e a qualche terapia ha smaltito il doloro tendineo (cronico) al ginocchio.