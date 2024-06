Tuttosport: "Milan attento: il Man United ti sfila Zirkzee"

vedi letture

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan attento: il Man United ti sfila Zirkzee". I rossoneri non mollano la presa per Joshua Zirkzee, ma per il momento il nodo sulle commissioni non si scioglie. C'è poi da registrare l'inserimento nella trattativa del Manchester United che è alla ricerca di un altro centravanti da affiancare a Hojlund (l’olandese è in cima alle preferenze, in lista ci sono pure Toney e David).

L'entrata in scena degli inglesi, che hanno una forza economica superiore a quella del Milan, complica parecchio i piani dei rossoneri che intanto si muovo anche per altri ruoli, come per esempio quello del terzino sinistro, dove Emerson Palmieri viene monitorato come possibile vice Theo Hernandez.