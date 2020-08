Tuttosport - Milan-Bakayoko: serve trovare con il Chelsea l’intesa sulla formula

Il Milan spinge per riportare Tiemoué Bakayoko in rossonero, ma deve ancora trovare l'intesa con il Chelsea, in particolare sulla formula dell'operazione: il club inglese vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, mentre quello rossonero un prestito con diritto o con obbligo, ma a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dai Blues. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.