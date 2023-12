Tuttosport: "Milan, battuto pure il Real: Popovic firmerà a gennaio. Miranda più vicino"

"Milan, battuto pure il Real: Popovic firmerà a gennaio. Miranda più vicino" scrive Tuttosport. I rossoneri si muovono sul mercato del futuro: a inizio 2024 arriverà Matija Popovic, trequartista-attaccante classe 2006 del Partizan Belgrado, in scadenza di contratto. Battuti anche il Real Madrid e il Barcellona per questo talento che ha segnato 20 gol in 24 partite nel campionato Under 17.

Nelle ultime ore inoltre il Milan è tornato a stringere per Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto col Betis. Sarà lui il vice Theo Hernandez dal primo luglio: "il club rossonero sta definendo i dettagli del contratto con il suo entourage, non è da escludere un tentativo a gennaio per anticipare di sei mesi il suo trasferimento se il Betis abbasserà le pretese".