Tuttosport: "Milan, bilancio vincente. Conti ancora in positivo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan, bilancio vincente. Conti ancora in positivo". Per il secondo anno di fila, il club di via Aldo Rossi ha chiuso il bilancio con un utile: 4,1 milioni di euro come differenziale tra ricavi e spese. Il lavoro di RedBird e di Gerry Cardinale per rendere sana la società va avanti e sta dando i suoi frutti. Questo è fondamentale anche per attirare nuovi investitori nell’orbita rossonera.

In primo piano resta poi sempre la questione del nuovo stadio di proprietà: avanti tutta con il progetto del nuovo impianto a San Donato, ma senza scartare l'ipotesi di costruirlo con l'Inter accanto a San Siro. Un occhio particolare poi a luglio 2025, quando RedBird dovrà saldare il debito con Elliott che dovrebbe sfiorare i 700 milioni.