Tuttosport - Milan-Botman: il Lille chiede 30 milioni, i rossoneri puntano a chiudere a 25 milioni complessivi

Il Milan continua a puntare forte su Sven Botman per la prossima stagione e per questo ieri ha incontrato i suoi agenti in sede. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza e nelle prossime settimane cercheranno di arrivare ad un accordo con il Lille: i francese chiedono 30 milioni di euro per lasciar partire il difensore olandese, il Diavolo punta ad abbassare la loro richiesta a 25 milioni di euro complessivi (bonus compresi).