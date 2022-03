Tuttosport - Milan, Bremer è l'alternativa a Botman

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sven Botman resta la prima scelta del Milan per la difesa, ma se la trattativa con il Lille non dovesse andare nella giusta direzione, i rossoneri, come riporta Tuttosport, potrebbero virare su Bremer. Il centrale ha da poco rinnovato con il Torino, ma ha pure ottenuto la promessa di essere liberato in estate per una cifra relativamente bassa: 25 milioni. Sul brasiliano ci sono diversi top club, italiani e stranieri, ma negli ambienti granata viene dato il Milan davanti a tutti.