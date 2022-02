Tuttosport - Milan, buone notizie da Tomori e Rebic: i due sono vicini al ritorno in campo

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Fikayo Tomori e di Ante Rebic: come riporta stamattina Tuttosport, il difensore inglese dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo tra oggi e domani, mentre l'attaccante croato ha lavorato con il resto dei compagni sui campi del Centro sportivo di Carnago. Entrambi potrebbero tornare in campo mercoledì nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro.