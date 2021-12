Tuttosport - Milan, c'è anche Bremer nel mirino ma il Torino vuole inserire Pobega nell'affare

Come riporta Tuttosport, tra i difensori che piacciono molto al Milan per gennaio c'è anche Gleison Bremer del Torino: il club granata però non sembra intenzionato a privarsi del centrale brasiliano a meno che i rossoneri non decidano di rivedere la loro posizione su Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà della società di via Aldo Rossi attualmente in prestito secco al Toro.