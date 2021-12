Tuttosport - Milan, c'è fiducia di recuperare Leao e Giroud per il Napoli

Rafael Leao e Olivier Giroud proseguono il loro recupero dall'infortunio, ma il loro ritorno in campo potrebbe essere molto vicino: come spiega questa mattina Tuttosport, i due non saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani sera in casa dell'Udinese, ma c'è fiducia di rivedere entrambi nella lista dei convocati per la successiva sfida casalinga con il Napoli in programma il 19 dicembre.