Tuttosport - Milan, casting anche per la panchina della Primavera: in pole Federico Guidi

Qualche giorno fa, dopo l'eliminazione ai playoff scudetto, Ignazio Abate ha annunciato il suo addio alla panchina della Primavera del Milan. E così in via Aldo Rossi è iniziato il casting per trovare il nuovo allenatore: come riferisce stamattina Tuttosport, il responsabile del settore giovanile milanista Vincenzo Vergine ha valutato diversi profili e ora in pole c'è Federico Guidi, attuale allenatore della Primavera della Roma sconfitta venerdì nella finale scudetto dal Sassuolo.

Dopo la gara contro i neroverdi, Guidi ha parlato così del suo futuro: "Il mio futuro? Non ho ancora avuto modo di parlare con la società, lo faremo nei prossimi giorni e vedremo dove sarò il prossimo anno". Vergine lo conosce molto bene visto che i due hanno già lavorato insieme sia nel settore giovanile della Fiorentina che in quello della Roma.