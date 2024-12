Tuttosport: "Milan, due colpi per aiutare Fonseca: un centrocampista e un vice-Theo"

"Milan, due colpi per aiutare Fonseca: un centrocampista e un vice-Theo": titola così questa mattina Tuttosport in merito ai possibili movimenti di mercato dei rossoneri a gennaio. Una delle priorità è senza dubbio rinforzare il centrocampo dove gli innesti potrebbero essere anche due se Ismael Bennacer non dovesse dare sufficienti garanzie. Il primo obiettivo è Samuele Ricci, ma non è facile da raggiungere perchè il Torino non se ne vuole privare a metà stagione. Oltre al granata, piacciono anche Stiller dello Stoccarda e Frendrup del Genoa. Il Milan potrebbe poi cercare anche un terzino sinistro che possa alternarsi e giocarsi la maglia da titolare con Theo Hernandez.

Intervenuto in conferenza stampa prima del Verona, Paulo Fonseca ha parlato così del mercato di gennaio: "Adesso so che comincia ad essere il tema principale delle conferenze, ma è presto. Quello che posso dire è che parliamo sempre, la società è sempre attenta al mercato e se abbiamo bisogno loro sono sempre pronti per intervenire".