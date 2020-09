Tuttosport - Milan e Chelsea non si accordano sul riscatto di Bakayoko

La fumata bianca non è ancora arrivata, nonostante la volontà delle parti - club e giocatore - di chiudere l’operazione. La trattativa per il ritorno di Bakayoko non si è ancora sbloccata. Come riporta Tuttosport, il francese vuole il Milan, ma i rossoneri non sono ancora riusciti a raggiungere un accordo con il Chelsea sul riscatto. I Blues chiedono 25 milioni di euro, la società di via Aldo Rossi risponde con una cifra vicina ai 20 milioni. C’è comunque ottimismo, anche perché, come detto, lo stesso Bakayoo spinge per tornare al Milan.