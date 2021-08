Tuttosport - Milan, è Corona del Porto l'obbiettivo per la trequarti

Tra operazioni in fase di definizione e partenze programmate, il Milan continua a lavorare per regalare a Pioli il colpo sulla trequarti. Secondo quanto sottolineato da Tuttosport, l'obbiettivo rossonero è ora Jesus Corona: il messicano, per qualità e costi, è il giocatore individuato dalla dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. La richiesta del Porto di 15 milioni è lontana dall'offerta del Milan che, tuttavia, potrebbe trovare un'intesa grazie ad una proposta da 10 milioni più bonus.