Tuttosport: "Milan e Inter contro gli ex Sheva e Thiago. Napoli a Reggio"

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio per gli impegni di oggi delle prime della classifica: "Milan e Inter contro gli ex Sheva e Thiago. Napoli a Reggio". I rossoneri saranno ospiti del Genoa dell'ucraino, mentre i nerazzurri giocheranno a San Siro contro lo Spezia di Thiago Motta. La capolista Napoli, invece, affronterà il Sassuolo, reduce dal successo per 3-1 in casa del Diavolo.