Tuttosport: "Milan: è Leao l’apriscatole per la finale"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan: è Leao l’apriscatole per la finale". Nel bene e nel male le speranze rossonere nella finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma tra una settimana esatta passano quasi tutte da Rafael Leao che dovrà trascinare il Diavolo verso la vittoria del secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio in Arabia Saudita. Il portoghese salterà per squalifica la prossima gara di campionato di venerdì sempre con gli emiliani.

Dopo il successo in casa del Genoa, Leao ha dichiarato a DAZN: "Queste ultime partite sono fondamentali per fare più punti possibili. Il mister ha cambiato modulo e siamo più compatti. Tutti lavorano per il bene della squadra. Oggi chi è entrato ha fatto la differenza. Ogni partita cerco di aiutare la mia squadra, sia da titolare che dalla panchina. Siamo sempre tutti sul pezzo, cerchiamo sempre di dare il massimo in ogni partita. Abbiamo l’obiettivo di fare il meglio possibile in queste ultime partite”.