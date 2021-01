Tuttosport: "Milan, è un mercato da urlo: Tomori subito e dopo il derby l'esterno"

"Milan, è un mercato da urlo: Tomori subito e dopo il derby l'esterno": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che oggi sbarcherà in Italia il giocatore del Chelsea che sarà il rinforzo dei rossoneri in difesa. Ma il club di via Aldo Rossi non intende fermarsi: dopo la frenata per Junior Firpo del Barcellona, i dirigenti milanisti stanno valutando le alternative per il ruolo di vice-Theo Hernandez. La svolta su questo fronte potrebbe arrivare dopo il derby di Coppa Italia di martedì.