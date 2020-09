Tuttosport - Milan, è una settimana europea: lo Shamrock Rovers non è da sottovalutare

La settimana appena iniziata sarà quella che accoglierà i primi impegni ufficiali della stagione 2020/21 della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri, in particolare, giovedì sera affronteranno lo Shamrock Rovers, formazione capolista del campionato irlandese. Tuttosport, in particolare, descrive la squadra allenata da Bradley come la Juventus d'Irlanda, una formazione abituata a vincere in patria e che nasconde alcune insidie. Al Tallaght Stadium, quindi, sarà importante avere la testa giusta per vincere una partita che decreterà nei 90 minuti il passaggio del turno. In caso di vittoria, il 24 settembre i rossoneri incontreranno una tra i norvegesi del Bodo/Glimt o i lituani dello Zalgiris Vilnius. Se il Milan dovesse superare anche questo ostacolo, l'ultimo turno dei preliminari sarebbe il 1 ottobre. Tutte le gare saranno in esclusiva su Dazn.