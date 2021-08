Tuttosport - Milan, ecco il tuo jolly: Florenzi in arrivo dalla Roma in prestito

La trattativa che porterà Florenzi al Milan è ormai ad un passo dalla definizione. Lo conferma anche Tuttosport in edicola quest'oggi che parla di un'intesa raggiunta nella giornata di ieri sulla base di un prestito oneroso di 1 milione di euro e un diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Un'operazione complessiva da 5 milioni di euro che regalerà a Pioli un jolly per la fascia destra sia da utilizzare come terzino che come esterno alto.