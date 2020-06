Tuttosport - Milan, ecco Kalulu: una nuova scommessa da vincere

Ieri è stata la giornata di Pierre Kalulu, primo colpo del mercato estivo del Milan. Dopo aver sostenuto le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, il giovane francese si è diretto nella sede di via Aldo Rossi per firmare il contratto che lo legherà alla società milanista per i prossimi cinque anni. Una nuova scommessa da vincere - scrive Tuttosport - per un club che ha deciso di assomigliare sempre di più all’Arsenal e meno alla Juventus. Il Lione ha fatto il possibile per trattenere Kalulu, ma il ragazzo ha preferito dire di sì ai rossoneri.