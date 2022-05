Tuttosport - Milan, effetto scudetto anche sulla campagna abbonamenti: già 20 mila abbonamenti staccati

MilanNews.it

L'affetto e l'amore per il Milan non è mai mancato, neanche negli anni più difficili ma di certo la vittoria dello scudetto ha riportato un entusiasmo inarrestabile tra i tifosi rossoneri. L'edizione odierna di Tuttosport riporta i primi dati della campagna abbonamenti rossonera che celebra e annuncia grandissimi numeri: sono già 20 mila, infatti, gli abbonamenti sottoscritti dai supporters rossoneri dotati di prelazione dalla stagione 2019/20. La seconda fase di sottoscrizione verrà aperta dal 31 maggio e durerà fino al 30 giugno per poi dare via a una terza fase dal 1 luglio. I costi degli abbonamenti hanno visto un lieve incremento in alcuni settori ma si tratta di poche decine di euro rispetto alle scorse stagioni: nel terzo rosso centrale, per esempio, il prezzo totale è di 199 euro che significherebbe la visione di 20 partite al prezzo di 10 euro ciascuna. Tra fase 2 e fase 3, grazie anche alla spinta scudetto, il Milan punta ad arrivare a 50 mila abbonamenti staccati, una quota importante ma a cui i rossoneri confidano di arrivare grazie alla spinta di uno scudetto meritato.