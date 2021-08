Tuttosport - Milan-Faivre: non è da escludere una riapertura della trattativa

Nonostante il no di ieri del Brest all'offerta del Milan da 12 milioni di euro più tre di bonus, potrebbe non essere ancora saltata del tutto la trattativa che potrebbe portare Romain Faivre in rossonero: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, non è da escludere una clamorosa riapertura della trattativa in questa ultima giornata di calciomercato.