Permane lo stallo nella trattativa per Bakayoko. Come riporta Tuttosport, Milan e Chelsea sono ferme sulle loro posizioni per quel che riguarda la cifra del riscatto: i blues vogliono 30 milioni, i rossoneri arrivano a un massimo di 25. Le possibilità di chiudere l’operazione ci sono, ma in via Aldo Rossi non hanno fretta.