Tuttosport - Milan, Florentino Perez apre su Brahim Diaz

Proseguono i contatti tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz. Come riporta Tuttosport, i due club stanno discutendo sulle clausole di acquisto e di contro riscatto. Del giocatore spagnolo ha parlato il numero uno dei Blancos, Florentino Perez, intervenuto in diretta durante su Onda Cero: "Brahim ha avuto la possibilità di dimostrare il suo grande talento al Milan, se non potrà giocare con continuità qui vorremmo che lo facesse al Milan".