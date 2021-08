Tuttosport: "Milan-Florenzi, fatta! È pronto per la Samp"

"Milan-Florenzi, fatta! È pronto per la Samp", titola questa mattina il quotidiano Tuttosport. Nella tarda serata di ieri è arrivata la conferma che le parti sono estremamente vicine, anche se di fatto manca ancora il via libera del fondo Elliott per chiudere l’operazione. Solo un dettaglio, l'affare si farà: Florenzi ha deciso di rinunciare a una parte del suo stipendio con la Roma (circa 400mila euro lordi) pur di arrivare subito in rossonero. Se in giornata dovesse arrivare l'ok definitivo della proprietà rossonera, il campione d’Europa si dirigerebbe subito verso Milano per effettuare le visite mediche e correre contro il tempo per essere a disposizione di Pioli per la gara contro la Sampdoria.