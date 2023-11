Tuttosport - Milan, Giroud in scadenza a giugno ma qualche contatto per rinnovare fino al 2025 c'è già stato

Il contratto di Olivier Giroud è in scadenza il 30 giugno 2024, ma qualche contatto per rinnovare fino al 2025 c'è già stato. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che è vero che tra gennaio e l'estate il Milan potrebbe prendere due nuovi attaccanti, ma il francese è considerato considerato un importante uomo spogliatoio, oltre che ancora determinante in campo.