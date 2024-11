Tuttosport - Milan, i fischi ad Emerson sono anche un messaggio verso la dirigenza che ha preso Fonseca e non Conte

Tra i giocatori più beccati dai tifosi del Milan in questa prima parte di stagione c'è sicuramente Emerson Royal, preso in estate dai rossoneri dal Tottenham per circa 15 milioni di euro più bonus. Anche sabato, in occasione della sua uscita dal campo durante il match contro la Juventus, il terzino brasiliano è stato fischiato.

Ma, secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, questi fischi sono anche un messaggio verso la dirigenza del club rossonero di via Aldo Rossi a cui non viene ancora perdonata la scelta di aver puntato su Paulo Fonseca e non su altri allenatori, in primis Antonio Conte.