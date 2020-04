Riprendendo l’indiscrezione circolata in Spagna, il quotidiano Tuttosport pone l’accento sull’interesse del Milan - riferito appunto dai media iberici - per il campione del Barcellona, Ivan Rakitic. Un profilo d’esperienza come il croato farebbe comodo a una squadra giovane come quella rossonera, ma il suo ingaggio da 6.5 milioni netti all’anno è decisamente fuori portata.